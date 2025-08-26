King & Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Í¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎÆóÅáÎ®¡×¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ç¿·ÌÚÍ¥»Ò¤È¡È¤ª¤Á¤ã¤á¡É¤Ê»Ñ
¡¡King & Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¶¦±é¤¹¤ë¿·ÌÚÍ¥»Ò¤È¤Î¡È¤ª¤Á¤ã¤á¡É¤Ê¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¿·ÌÚÍ¥»Ò¤È¡È¤ª¤Á¤ã¤á¡É¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥¥ó¥×¥ê¡¦¹â¶¶³¤¿Í
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ææ¤Î¿··¿¥É¥é¥Ã¥°¡ÚDOPE¡Û¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¡£Êª¸ì¤Ï¡¢Â¸ºß¤¬À¤´Ö¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈëÌ©Éô½ð¡¦ËãÌô¼èÄùÉôÆÃ¼ìÁÜºº²Ý¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÆÃÁÜ²Ý¡×¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¿·¿ÍËãÌô¼èÄù´±¡¦ºÍÌÚÍ¥¿Í¡Ê¹â¶¶¡Ë¤¬¡¢ºÍÌÚ¤Î¶µ°é·¸¤Ç·¿ÇË¤ê¤Ê¿ØÆâÅ´Ê¿¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡ÚDOPE¡Û¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹»ö·ï¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¸ß¤¤¤ËÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡Âè¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¡¢ËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¿·»þÂå¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¹â¶¶¤ÏÃæÂ¼¤È¤È¤â¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë»£±Æ¤¹¤ë»Ñ¡¢¡Ö°ÛÇ½ÎÏ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤Î°ìÀï¤ÎÎ¢Â¦¡×¤È¿¿·õ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»Ñ¡¢¡ÖÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¹ç´Ö¤Ï...¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥á¥é¤Ë¥Ý¡¼¥º¡×¤È¡È¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥Ô¡¼¥¹¡É¤¹¤ë¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÎ¢Â¦¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤¹¤ë¿·ÌÚ¤ÈÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖX¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¹ç¤¦¤Ê¤ÉÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁÝ½ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î»Ñ¤â¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÁÝ½ü¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤âÈäÏª¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹â¶¶¤Î»£±ÆÎ¢Â¦¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÁÝ½ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎÆóÅáÎ®¡×¡ÖÎ¢Â¦¤Î¤Û¤ó¤ï¤«¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤«¤é²Ä°¦¤¤¤Î¿¶¤êÉý·ã¤·¤¹¤®¤ÆÂæÉ÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹ww¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¿·ÌÚÍ¥»Ò¤È¡È¤ª¤Á¤ã¤á¡É¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥¥ó¥×¥ê¡¦¹â¶¶³¤¿Í
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ææ¤Î¿··¿¥É¥é¥Ã¥°¡ÚDOPE¡Û¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¡£Êª¸ì¤Ï¡¢Â¸ºß¤¬À¤´Ö¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈëÌ©Éô½ð¡¦ËãÌô¼èÄùÉôÆÃ¼ìÁÜºº²Ý¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÆÃÁÜ²Ý¡×¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¿·¿ÍËãÌô¼èÄù´±¡¦ºÍÌÚÍ¥¿Í¡Ê¹â¶¶¡Ë¤¬¡¢ºÍÌÚ¤Î¶µ°é·¸¤Ç·¿ÇË¤ê¤Ê¿ØÆâÅ´Ê¿¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡ÚDOPE¡Û¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹»ö·ï¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¸ß¤¤¤ËÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡Âè¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¡¢ËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¿·»þÂå¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¹â¶¶¤ÏÃæÂ¼¤È¤È¤â¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¶¦±é¤¹¤ë¿·ÌÚ¤ÈÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖX¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¹ç¤¦¤Ê¤ÉÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁÝ½ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î»Ñ¤â¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÁÝ½ü¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤âÈäÏª¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹â¶¶¤Î»£±ÆÎ¢Â¦¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÁÝ½ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎÆóÅáÎ®¡×¡ÖÎ¢Â¦¤Î¤Û¤ó¤ï¤«¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤«¤é²Ä°¦¤¤¤Î¿¶¤êÉý·ã¤·¤¹¤®¤ÆÂæÉ÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹ww¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£