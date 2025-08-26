今月20日に32歳の誕生日を迎えたタレントの秋元真夏さんが自身のインスタグラムを更新。「Akimoto Manatsu Birthday Party 2025」を開催し、ファンとの交流を楽しんだことを報告しました。



【写真を見る】【 秋元真夏 】 アイドル卒業2年半後も「応援してくださることがいることに心から感謝」バースデーパーティーで3曲熱唱





イベントでは、秋元さんが3曲を歌唱し秋元さんは「楽しかったー！！照れながらも今回も3曲歌ってしまいました」と笑顔で振り返っています。





秋元さんがマネージャーと一緒にグッズの物販コーナーを訪れる一幕もあり、また、メイクさんからもらった大福を食べる様子や、ファンから贈られた花々と一緒に記念撮影をする姿も投稿されています。





秋元さんは「アイドルを卒業して2年半が経ちますが、こうして応援してくださることがいることに心から感謝の気持ちでいっぱいです」とコメント。イベントの様子はアーカイブ配信も予定されているとのことです。







また投稿では、「来年もまた集まろうね〜！」と次回の開催にも期待を持たせるメッセージとともに、「イベントツアー次は大阪です」「フォトブックお渡し会もイベントも楽しみにしてます」と今後の活動予定についても触れています。







この投稿に、「とても楽しそうにしている真夏さんとても可愛すぎました」「また来年楽しみにしてます」「終始笑顔になっちゃうくらい楽しいし本当にほっこりするし温かく幸せな気持ちになる時間でした」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】