『40までに』慶司役で話題の庄司浩平、喫茶店でおちゃめなオフショット「後ろにプリン」「ペン挟んでるの可愛いです」
テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の田中慶司役で注目を集めている俳優の庄司浩平（25）が26日、自身のインスタグラムとXを更新。「JUNON オフショット」のコメントとともに写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【別カット多数】「後ろにプリン」喫茶店での撮影オフショットを披露した庄司浩平
投稿では、喫茶店で庄司が鼻と口の間にペンを挟んでいるおちゃめなショットや、ドリンクを飲みながらカメラ目線のショットなどが公開されており、またインスタとXでそれぞれ別のカットを見ることができる。
この投稿にファンからは「ペン挟んでるの可愛いです」「めがねかけてる浩平くんは最強すぎます」「かっこいいーしか出てこないですー」「口の上にペン載せるの学生のときよくやってたw」「メロいどころではない」などのコメントのほか、「後ろにプリン」「プリンは食べましたか？プリン」「やっぱりプリンが似合う」「プリンが画角に」など、こちらも出演中の『仮面ライダーガヴ』にちなんだ反響も多く寄せられた。
