¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¤ª¤Ð¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¥°¥Ã¥º¤¬¡¢ECÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢25Æü¤«¤é¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø½é¼ª²øÃÌ EXPO2025¡Ù¡Ê9·î9Æü¡Ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿µ®½Å¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÈÎÇä¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ì¥¢¤¹¤®¡© ¤ª¤Ð¤±¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥°¥Ã¥º
¡¡¡Ø½é¼ª²øÃÌ EXPO2025¡Ù¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈÍ£°ì¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼²øÃÌÈÖÁÈ¡Ø½é¼ª²øÃÌ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ºÇ¶²¤Î²øÃÌ»Õ¤¿¤Á¤¬ËüÇî¤Ç¶Ë¾å¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥¿¥ª¥ë¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É6¼ïÎà¡£¥¢¥¤¥Æ¥àÈ¯É½Åö½é¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡ÊEXPO¥Û¡¼¥ë ¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡Ë¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÏÅöÆü¤Î¤ß¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½Ìó´°Î»¼Ô¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¡¢²ñ¾ì³°¤Ç¤Ï¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬ÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø¼°X¤ÇECÈÎÇä³«»Ï¤òÈ¯É½¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼õÃíÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢À¸ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤ËÉÕ¤¯¤¿¤á¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉÝ¤¤·Ð¸³¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Ï¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¤Î³°¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤â¥°¥Ã¥º¤Ï¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£½é¼ª²øÃÌ¡õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¡¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º
¡¦EXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¡Ú½é¼ª²øÃÌEXPO¡Û T¥·¥ã¥Ä ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊM¡¿L¡¿XL¡Ë4900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦EXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¡Ú½é¼ª²øÃÌEXPO¡Û¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¡900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦EXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¡Ú½é¼ª²øÃÌEXPO¡Û¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡¡900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦EXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¡Ú½é¼ª²øÃÌEXPO¡Û¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¿¥ª¥ë ¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¡2500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦EXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¡Ú½é¼ª²øÃÌEXPO¡Û¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡3500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¡Ø½é¼ª²øÃÌ EXPO2025¡Ù
³«ºÅÆü»þ¡§9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å£¶»þÀ¸ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê
²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¡EXPO¥Û¡¼¥ë¡¦¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡¡
½Ð±é¼Ô¡§ÅçÅÄ½¨Ê¿¡¢ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¡Ê¥Ê¥Ê¥Õ¥·¥®¡Ë¡¢µÈÅÄÌÔ¡¹¡Ê¥Ê¥Ê¥Õ¥·¥®¡Ë¡¢¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¡¢¤¿¤Ã¤¯¡¼¡¢¾¾Åè½é²»¡¢¶ÁÍÎÊ¿¡¢µíÊú¤»¤ó²Æ¡¢¥¬¥ó¥¸¡¼²£¿Ü²ì¡¢Àî¸ý±ÑÇ·
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§¿ÀÈø¿¸°ìÏº¡¢¼ã»³»í²»
