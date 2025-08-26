「ミスマガジン2025」グランプリに永岡ゆきね、兵庫県出身の16歳

講談社は8月26日、応募総数2,826人から選ばれた「ミスマガジン2025」を発表した。栄えあるグランプリは、兵庫県出身の永岡ゆきね（16歳）に決定。また、「ミスヤングマガジン」には晴こころ（16歳）、「ミス週刊少年マガジン」には江下晏梨（18歳）が選ばれている。



見事グランプリに輝いた永岡ゆきねは、「賞金100万円」「ヤングマガジン表紙出演」「ソロ写真集発売」という3大特典をゲット。また、9月1日発売の「ヤングマガジン」40号にて、「ミスマガジン2025」受賞メンバーでの初表紙・初グラビアを掲載する。



「ミスマガジン」は1982年にスタートした、雑誌業界でも最も歴史のあるミスコンテスト。初期には斉藤由貴や細川ふみえ、その後は中川翔子、岩佐真悠子、山崎真実、北乃きい、倉科カナ、桜庭ななみ、新川優愛、衛藤美彩ら錚々たるタレントを輩出した。2018年に復活した後も、沢口愛華、寺本莉緒、菊地姫奈ら、各賞受賞者がグラビアやドラマ、演劇、CMでも活躍している。