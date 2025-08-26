食料品やガソリンなど モノの値上がりが相次ぐ中、県内のバス各社は来月1日から、一般路線バスなどの運賃改定を実施します。

運転手不足などに対応するためで、平均で17％あまりの値上げとなります。

消費税の増税を除けば、1997年以来、約28年ぶりに運賃を改定する県営バス。

長崎県交通局によりますと、来月1日から初乗り運賃が長崎市中心部は、現在の160円から190円。

そのほかの地域は、150円から180円に。

主な区間では、長崎駅前から本原一丁目が160円から190円に。

中央橋から矢上団地は330円から380円に引き上げられるなど、平均で17.4％の値上げとなります。

背景にあるのは、人手不足に悩む運転手の処遇改善や燃料費の高騰、老朽化によるバスの更新費用です。

（県営バス 乗合事業部 柿原 幸記 部長）

「今後出てくる大幅な費用の増加を考慮し、運賃改定をせざるを得ないと判断をした」

物価の高騰が相次ぐ中、市民の反応は…。

（市民）

「9月になると運賃が上がるので、遠方に行こうと思っている。(値上げは)仕方ないが、このまま便数は継続してほしい」

（市民）

「定期の更新に来た。距離があって、大体乗り換えていく。やっぱり(値上げは)きつい」

運賃の改定に伴い、定期券の料金も引き上げます。

ただ 来月1日以降に利用を開始する定期券でも、今月末までは改定前の料金で購入できるということです。

県営バスでは、バスの接近情報をリアルタイムで確認できるアプリ「県営バスナビ」などで、県民の利便性向上に努めたいとしています。

（県営バス 乗合事業部 柿原 幸記 部長）

「長崎市は全国的にみて、(市民が)バスを利用している。今後もバス路線をしっかりと守っていくために、利便促進に向けた取り組みを考えていきたい」

ここからは、ほかのバス会社の運賃改定などについても見ていきます。

「長崎バス」も県営バスと同じく、9月1日からの値上げが決まっていて現在の160円の初乗り運賃は、長崎市中心部は190円。そのほかの地域は180円に。

全体では、平均17.64％の値上げとなっています。

続いて長崎空港と長崎市内を結ぶ「高速バス」です。

県営バスと長崎バスがそれぞれ運航する「空港リムジンバス」と「エアポートライナー」では、片道1200円から1400円に引き上げられます。

一方「JR九州バス」は、東彼杵町の彼杵駅と佐賀県の嬉野温泉バスセンターを結ぶ路線を9月末で廃止すると発表しました。

JR九州バスによりますと、1日7往復運行していましたが、利用者は数人だったということです。

東彼杵町は代替の交通手段として、町が運行する予約制の乗り合いバス「どこっ茶バス」の利用を呼びかけています。