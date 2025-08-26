タレントの小島瑠璃子さん（31）が26日までにインスタグラムを更新し、息子とのツーショットを披露した。親子で幕張新都心のイオンに新設されたという室内遊び場を楽しんでいる姿が注目を集めている。



【写真】めっちゃ楽しそう！こじるり、遊び場で息子さんとツーショット

小島さんは「幕張新都心のイオンに新しい室内遊び場が出来たとの情報をキャッチ さっそく子どもと一緒に行ってきました」とコメント。ボールプールで寝転ぶ親子ツーショットをはじめ、複数枚の写真をアップした。現地に到着すると小島さんの息子は「スペース内に入るなり歓声をあげて大喜び」だったそう。小島さんは「エネルギーが有り余っているんだなぁー」としみじみと綴っている。



遊び場内には複数のエリアがあったといい、「火山のボールプールエリアや氷山みたいな滑り台、抗菌お砂遊び場エリアもありました 母感動笑」と小島さん。様々なエリアを遊び尽くす姿、そして車のシートでぐっすり眠る小島さんの息子の姿からは充実感たっぷりの一日を過ごせたことが窺える。



SNSでは、「元気な姿を見せてくれて嬉しい」「親の方がヒャッホ〜しちゃいますよね！」「お元気そうで何よりです」「行ってみます！」「可愛い」「笑顔が最高」「こじるり、子育てお疲れ様 頑張れ」「子供の体力って無限なのか？って思いますよね」「寝とる姿は天使やな」「めっちゃ楽しそうで素敵な時間」などのコメントがあった。