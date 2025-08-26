¡Ö¥¬¥ó¥À¥à45¼þÇ¯¡ß½é²»¥ß¥¯ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¶¥¯¤°¤ë¤ß [½é²»¥ß¥¯Ver.]¡×9·î4Æü¤«¤é¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅ¸³«
¡Ú¥¬¥ó¥À¥à45¼þÇ¯¡ß½é²»¥ß¥¯ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¶¥¯¤°¤ë¤ß [½é²»¥ß¥¯Ver.]¡Û 9·î4Æü Å¸³«³«»ÏÍ½Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥À¥à45¼þÇ¯¡ß½é²»¥ß¥¯ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¶¥¯¤°¤ë¤ß [½é²»¥ß¥¯Ver.]¡×¤ò9·î4Æü¤«¤é¥×¥é¥¤¥º¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥·¥êー¥º45¼þÇ¯¡ß½é²»¥ß¥¯¡×¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡£¥¶¥¯¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿½é²»¥ß¥¯¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´¹âÌó15¥»¥ó¥Á¡£Ãå¤°¤ë¤ß¤é¤·¤¤Ë¥¤¤ÌÜ¤Þ¤ÇºÙ¤ä¤«¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º (C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net