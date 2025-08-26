石川県珠洲市で先週、地元の青年団が主催する「のど自慢大会」が2年半ぶりに開催されました。イベントを復興につなげようと奮闘する若者たちの姿を取材しました。

今月23日。たくさんの観客で埋まった珠洲市内のホール。



ステージを盛り上げるのは…



イベントを主催する地元の青年団です。



地域を元気にするために…



手作りの「のど自慢大会」に密着しました。

この1か月前。



同じホールに彼らの姿がありました。



珠洲市青年団協議会・前田 能利 会長：

「のど自慢なんですけど、これまでずっと長らくやってきた行事の一つで、今回、2年ぶりの開催となります」



この日、行ったのは参加者への事前説明会です。

2007年の能登半島地震のあと、珠洲の復興を願い青年団が立ち上げたのど自慢大会。



それ以来、冬の風物詩として定着し、青年団ではこうした説明会のほか、チラシの印刷や協賛社へのお願いなどを毎年、行ってきました。



しかし…



珠洲市青年団競技会・豊平 慶彦 副会長：

「去年はちょっとやりたかった気持ちはあったんですけど、スタッフのマンパワーがどうしても足りなかったのがあったので」



去年は元日の地震で甚大を被害を受け、大会を中止せざるを得ない状況に。

ことしも団員数が2割ほど減り、厳しい状況に変わりはありませんでしたが、それでも。



珠洲市青年団競技会・豊平 慶彦 副会長：

「頑張っている姿を見せたかったので、夏に早めにやりたいっていう気持ちがあったので、今回は初めて夏開催ってことでやらせていただきます」



珠洲が頑張っている姿を見せたいと、のど自慢大会の復活を決めたのです。

迎えた本番当日。



ロビーにはすでに長蛇の列が…



一方、ステージ裏も…



「じゃあ、もうちょい遅れそうなんで50分と… このアナウンス先、じゃ入れてしまいます」



「前後の番号ならちょっと低い人が前に出て、前に背の低い人の前に出る感じで」



準備は進み…



「めっちゃ緊張する、めっちゃ緊張する」



いよいよ幕が上がりました。

出場者：

「震災後に初めて能登に来て、ボランティアで出会った能登の子に惚れて。こっちに移住しようと思ったので。素晴らしい」

「絶対、珠洲に帰るつもりはなかったんですけど、年を取ってから帰ってきて。やっぱり珠洲いいなと思いました」

「海が綺麗なところと釣りが楽しいところと、おじいちゃんおばあちゃんが優しいところがあって好き」

出演者も、観客も、みんなが笑顔になったのど自慢大会。



観客の住民：

「元気をもらいました」

「復興のために頑張ってくれたのでありがたい」



珠洲市青年団協議会・前田 能利 会長：

「震災があって、元気を届けられたかなというふうなところも、感じているところですね」



珠洲市青年団競技会・豊平 慶彦 副会長：

「こうやって青年団の集まる切っ掛け、頑張る切っ掛けというのにもなってほしいなと思いますので、ぜひ大会は続けていければいいのかなと思います」

その歌声はこれからも、珠洲に元気を届けていきます。