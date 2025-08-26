ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

食卓が遊び場に早変わり！家族で盛り上がる【パール金属】のそうめん流し器がAmazonで販売中！

スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪

Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


流れて楽しい！食べて涼しい！流麺スライダーそうめん流し器。角度あるスライダーを一気に滑り降りてくるそうめんをキャッチ！つかみそこねたそうめんは流れる器でゆっくり食べられる！食卓のスペースに合わせてスライダーの形を調整可能！ジグザグゆっくり流れて、狭いスペースでも楽しめる。

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


角度のついたスライダーを素早く流れるそうめんをキャッチして楽しめる、ユニークな仕組みの流し器。

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


全長約220cmのスライダーでダイナミックに流れる演出が可能。組み替えで複数のレイアウトにも対応する。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


電池式ポンプで水を自動で汲み上げる仕様。屋外のイベントやバーベキューでも使いやすい構造となっている。

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


付属パーツも豊富で、ジグザグ型やストレート型などのスライダー形状を自分好みにアレンジして楽しめる。