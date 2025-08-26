スライダー型の【パール金属】そうめん流し器で夏の食卓をもっと楽しく！話題性抜群のアイテムがAmazonで販売中！
食卓が遊び場に早変わり！家族で盛り上がる【パール金属】のそうめん流し器がAmazonで販売中！
流れて楽しい！食べて涼しい！流麺スライダーそうめん流し器。角度あるスライダーを一気に滑り降りてくるそうめんをキャッチ！つかみそこねたそうめんは流れる器でゆっくり食べられる！食卓のスペースに合わせてスライダーの形を調整可能！ジグザグゆっくり流れて、狭いスペースでも楽しめる。
角度のついたスライダーを素早く流れるそうめんをキャッチして楽しめる、ユニークな仕組みの流し器。
全長約220cmのスライダーでダイナミックに流れる演出が可能。組み替えで複数のレイアウトにも対応する。
電池式ポンプで水を自動で汲み上げる仕様。屋外のイベントやバーベキューでも使いやすい構造となっている。
付属パーツも豊富で、ジグザグ型やストレート型などのスライダー形状を自分好みにアレンジして楽しめる。
