ヒロシ、手入れした“愛車”が「ピカピカでカッコいい」「めちゃシブい」と絶賛の声
お笑い芸人・ヒロシが、26でに自身のインスタグラムを更新。手入れをした愛車を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」「シブい」 カスタムした他の愛車も（9枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車などを投稿し、先日は「ライトをLEDに変えてるよ。これで暗い道も安心だね。#kh250」とつづり、ガレージの一角にある愛車のバイクを公開。その後、ハーレーダビッドソンも投稿し、「俺色に染めていく」と語っていた。
また、7月17日には「北海道、1週間のバイク旅。台風でフェリー欠航になったり、財布無くしたり、立ちゴケしたりしたけど、愉快な旅だった」と報告。今回は「YouTube【ヒロシちゃんねる】 アップ」と、北海道でのツーリングキャンプ動画をアピール。動画内では乗車姿も見せている。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられた。
引用：「ヒロシ」インスタグラム（@hiroshidesu.official）
