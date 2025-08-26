堀井気象予報士のお天気情報 めんたいワイド 8月26日
福岡と佐賀の27日の天気のポイントは「大気の状態不安定」です。南下する前線の影響で、日中を中心に雨が降りやすく雷を伴い激しく降るところもありそうです。
26日は昼ごろまで晴れた所が多くなりましたが、湿った空気の影響で局地的に積乱雲が発達し、雨や雷雨となったところもありました。1時間の最大雨量は福岡空港で11ミリ、飯塚市で5.5ミリなどザッと雨脚が強まりました。日中の最高気温は34℃前後で、福岡市や行橋市などでは35℃以上の猛暑日になりました。福岡市では4日連続の猛暑日です。
これからの天気です。26日夜はおおむね晴れますが、夜のはじめごろまで雨や雷雨となり、局地的に激しく降る所があるでしょう。27日は前線の影響で大気の状態が不安定となるため、日中を中心に雨が降りやすく、雷を伴い激しく降る所がありそうです。日中の最高気温は33℃前後の予想で、蒸し暑いでしょう。
続いて週間予報です。木曜日から土曜日にかけては晴れ間が出ますが、天気の急変に注意が必要です。日曜日は湿った空気の影響で雲が多くなり、月曜日と火曜日は前線の影響で、雨が降りやすいでしょう。日中の最高気温は34℃前後で厳しい残暑が続く予想です。体調管理にお気をつけください。