板野友美の“そっくり3歳娘”、父・高橋奎二とベッドの上でリラックス 「幸せいっぱい」「可愛い！」
元AKB48・タレントの板野友美の夫で、東京ヤクルトスワローズ所属の高橋奎二が、26日にインスタグラムを更新。板野とそっくりと話題の娘との姿を投稿した。
【写真】板野友美、そっくり3歳娘の“顔出し”ショット 家族ショットも（7枚）
「寝る前の本読み」と投稿されたのは、ベッドの上でリラックスする高橋と娘の様子。高橋が、娘に絵本を読み聞かせしている姿が収められている。ファンからは「幸せいっぱいですね」「可愛い！」「イケメンなイクメン」などの声が寄せられた。
高橋は2021年1月5日に板野と結婚し、同年10月、第1子となる女児の誕生を発表。板野は昨年12月には披露宴を行ったことを報告し、夫婦ショットを投稿していた。また、娘には連日「スゴイ美人」「天使ちゃん」などのコメントが多数寄せられる。
引用：「板野友美」インスタグラム（＠tomo.i_0703）、「高橋奎二」インスタグラム（＠keijitakahashi514）
【写真】板野友美、そっくり3歳娘の“顔出し”ショット 家族ショットも（7枚）
「寝る前の本読み」と投稿されたのは、ベッドの上でリラックスする高橋と娘の様子。高橋が、娘に絵本を読み聞かせしている姿が収められている。ファンからは「幸せいっぱいですね」「可愛い！」「イケメンなイクメン」などの声が寄せられた。
引用：「板野友美」インスタグラム（＠tomo.i_0703）、「高橋奎二」インスタグラム（＠keijitakahashi514）