習近平主席、ロシア連邦議会ボロジン下院議長と会見―中国

中国の習近平国家主席は8月26日午前、北京の人民大会堂でロシア連邦議会のボロジン下院議長と会見しました。

習主席は、「中ロ関係は激動と変革の今日の世界で最も安定し、最も成熟し、最も戦略的内包に富んだ大国関係だ。私は今年5月、ロシアを公式訪問し、ソ連の『大祖国戦争』勝利80周年記念式典に出席したが、中国では来週、中国人民抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事が盛大に開催される」と紹介しました。さらに、「中国とソ連はそれぞれ第2次世界大戦のアジアと欧州の主戦場として、日本の軍国主義とドイツのファシズムの侵略に反撃するため巨大な民族的犠牲を払い、第二次世界大戦の勝利に大きく貢献した。両国は伝統的な友情を保ちつつ、戦略的相互信頼を深め、各分野の交流と協力を強化し、両国の安全と発展の利益を共に守り、グローバルサウスと団結し、真の多国間主義を堅持し、国際秩序がより公正かつ合理的な方向に発展するよう推進しなければならない」との考えを示しました。

ボロジン議長はプーチン大統領から習主席に向けたあいさつを伝えた上で、「ロシア連邦議会下院は両国首脳の重要な共通認識の実行に力を入れ、両国関係がより多くの成果を収めるよう全力で推進している。80年前、ソ連と中国の人々はファシズムに打ち勝つために大きな貢献をした。ロシアは中国と共にこの貴重な勝利を祝い、烈士をしのび、手を携えてより美しい未来を切り開いていきたい」と表明しました。（提供/CRI）