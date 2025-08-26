池田レイラ、水着で魅了 ネット衝撃「スタイル抜群」「最高」「スゴイ」 プールで夏全開
お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラが26日、インスタグラムを更新。水着姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】池田レイラ、水着姿が「スタイル抜群」「最高」「スゴイ」（4枚）
今年の3月1日に20歳を迎えた池田。最近ではグラビアでも活躍しており、抜群のスタイルで注目を集めている。
今回は「夏してきました もちろん、写真撮った後は解き放たれたようにプールと遊園地で爆はしゃぎしました。プールでの撮影は、もはやタスクです」とつづり、白の水着姿を投稿。眩しい笑顔とともにポーズをきめた。ファンからは「スタイルいいー」「最高」「スゴイ」などのコメントが集まった。
引用：「完熟フレッシュ 池田レイラ」インスタグラム（＠kanjukufresh_leyla）
