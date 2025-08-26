トム・クルーズ、アナ・デ・アルマスにプロポーズ計画！ コントロール狂ゆえに詳細な婚前契約を準備か
映画『バレリーナ：The World of John Wick』のアナ・デ・アルマスとの交際が伝えられるトム・クルーズ。コントロールフリークとして知られる彼は、すでに結婚を意識し、詳細な婚前契約書を準備しているそうだ。米Rader Onlineが報じている。
【写真】ビッグカップル誕生！ 26歳差トム・クルーズ＆アナ・デ・アルマス、交際タイムライン
今年2月に初めてツーショットをキャッチされたトムとアナ。仕事上の付き合いなのか、ロマンティックな関係なのかと注目を集めて来たが、先月スペイン・メノルカ島沖のヨットバカンスと、さらにアナの自宅のある米バーモント州ウッドストックにて手つなぎデートを立て続けにキャッチされ、交際説が濃厚となった。
世界中のあちこちで目撃されている2人だが、関係者がRader Onlineに明かしたところによると、トムはアナとロンドンで結婚する気満々で、すでに「盛大な」結婚式の計画を立てているという。
しかし、ミミ・ロジャースやニコール・キッドマン、ケイティ・ホームズとの離婚を経験しているトムには不安もあるといい、「彼はアナに夢中ですが、過去につらい目に遭った経験があり、自分を守る必要性を感じている」そう。6億ドルもの資産があると言われるトムには「守るべきものが多く」、「隙のない」婚前契約書をはじめとする「非常に詳細な」書類を作成中だという。
「彼はコントロールフリークで、生活の細部まで管理しています。彼に近い人は皆、秘密保持契約など、大量の書類に署名しなければなりませんが、結婚となるとレベルが違います」と関係者はコメント。「プロポーズする前に、準備を済ませておくつもりです。彼女がイエスと言ったら、すぐに準備された書類にサインが出来る状態にしておくのです。トムは、彼女がすんなりサインしてくれることを期待しており、婚約を発表する前に済ませておきたいと考えています」と明かした。
なお、トムはアナにあやしい契約を求めているわけではなく、徹底したいだけ。婚前契約書は、新生活に対するトムの不安の表れであり、「大らか」なアナは、トムをハッピーにするために何かをサインをすることに抵抗はないだろうと、関係者は見ている。
【写真】ビッグカップル誕生！ 26歳差トム・クルーズ＆アナ・デ・アルマス、交際タイムライン
今年2月に初めてツーショットをキャッチされたトムとアナ。仕事上の付き合いなのか、ロマンティックな関係なのかと注目を集めて来たが、先月スペイン・メノルカ島沖のヨットバカンスと、さらにアナの自宅のある米バーモント州ウッドストックにて手つなぎデートを立て続けにキャッチされ、交際説が濃厚となった。
しかし、ミミ・ロジャースやニコール・キッドマン、ケイティ・ホームズとの離婚を経験しているトムには不安もあるといい、「彼はアナに夢中ですが、過去につらい目に遭った経験があり、自分を守る必要性を感じている」そう。6億ドルもの資産があると言われるトムには「守るべきものが多く」、「隙のない」婚前契約書をはじめとする「非常に詳細な」書類を作成中だという。
「彼はコントロールフリークで、生活の細部まで管理しています。彼に近い人は皆、秘密保持契約など、大量の書類に署名しなければなりませんが、結婚となるとレベルが違います」と関係者はコメント。「プロポーズする前に、準備を済ませておくつもりです。彼女がイエスと言ったら、すぐに準備された書類にサインが出来る状態にしておくのです。トムは、彼女がすんなりサインしてくれることを期待しており、婚約を発表する前に済ませておきたいと考えています」と明かした。
なお、トムはアナにあやしい契約を求めているわけではなく、徹底したいだけ。婚前契約書は、新生活に対するトムの不安の表れであり、「大らか」なアナは、トムをハッピーにするために何かをサインをすることに抵抗はないだろうと、関係者は見ている。