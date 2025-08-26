¡Ö²Ä°¦¤¤Ç¥ÉØ¤µ¤ó♡¡×²¬ÅÄ¾À¸¤È·ëº§¤«¤é9¥«·î¡Ä¹âÈª½¼´õà°õ¾Ý¥¬¥é¥êá¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤Ã¡Á¡ª¡ª¤Ã¤Æ¶«¤ó¤À¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¿§¤Ã¤Ý¥á¥¤¥¯¤Çà¤Ý¤ï¤Ý¤ï²Ä°¦¤¤á»Ñ¤òÈäÏª
¡¡ºòÇ¯11·î19Æü¤ËÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢Ç¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥¤Î¹âÈª½¼´õ¡£à¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ömitsuki_takahata18»þ´ÖÁ°Âè°ìÃÆ¡ØOver you¡Ù2025.8.30 Digital Release¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20Ç¯ÌÜµÇ°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤ò¾Ò²ð¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖÇ¥ÉØ¤Ê¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Ç»¤¤ÌÜ¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Á¡¼¥¯¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿à°õ¾Ý¥¬¥é¥êá¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤Ã¡Á¡ª¡ª¤Ã¤Æ¶«¤ó¤À¤ï¾Ð¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎ¤òÂè°ì¤Ë¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê³èÆ°¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¤¤¤´é¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¡Ö°áÁõ¤â¥á¥¤¥¯¤â¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£