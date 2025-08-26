スヌーピーとプロ野球10球団のコラボサンダルが今年も発売！しまむらで8月27日から受注開始
スヌーピー好きと野球ファンのハートをギュッとつかむ、とっておきのニュースが届いた！2024年も大好評だったTRYL(トライル)が手がける「プロ野球10球団×PEANUTS」コラボのサンダルが、2025年8月27日(水)からしまむらオンラインストアで受注販売をスタートする。
【画像】各球団のデザインをすべて見る
「プロ野球10球団×PEANUTS サンダル」(2420円)のラインナップは、 阪神タイガース、中日ドラゴンズ、東京ヤクルトスワローズ、横浜DeNAベイスターズ、広島東洋カープ、オリックス・バファローズ、北海道日本ハムファイターズ、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの10球団。
気になるデザインは、各球団のカラーに野球帽をかぶったスヌーピーたちがあしらわれたとってもキュートなもの。実はPEANUTSの世界では、チャーリー・ブラウンが弱小野球チームの監督兼ピッチャーとして奮闘するエピソードがたくさん登場する。スヌーピーがバットを構えていたり、ウッドストックとキャッチボールしていたり…。そんなPEANUTSと各球団の特徴的なカラーリングとロゴが、見事にマッチしたデザインになっている。
■PEANUTS×東京ヤクルトスワローズ
■PEANUTS×横浜DeNAベイスターズ
■PEANUTS×中日ドラゴンズ
■PEANUTS×阪神タイガース
■PEANUTS×広島東洋カープ
■PEANUTS×北海道日本ハムファイターズ
■PEANUTS×東北楽天ゴールデンイーグルス
■PEANUTS×埼玉西武ライオンズ
■PEANUTS×千葉ロッテマリーンズ
■PEANUTS×オリックス・バファローズ
サイズは23、24、25、26センチの4サイズ展開。女性はもちろん、男性でも履けちゃうので、カップルや家族でおそろいにするのもアリかも。
受注期間は2025年8月27日(水)15時から9月7日(日)23時まで。しまむらオンラインストア限定の販売となり、店頭では購入できない点にはご注意を。完全受注生産だから、欲しい人は期間内に注文すれば確実に手に入るのもうれしいポイント。スヌーピーと一緒に大好きなチームを応援しちゃおう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
