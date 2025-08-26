クレヨンしんちゃん好きは必見！遊園地みたいな楽しいイベントが渋谷で開催中。豊富なグッズも見れば〜？
2025年8月23日（土）〜9月28日（日）の期間、東京・渋谷の東京アニメセンターにて、「原作35周年記念企画展 クレヨンしんちゃん オラたちず〜っとおともだちだゾ」が開催中。
原作からテレビアニメまで、35年の『クレヨンしんちゃん』の歴史を感じることができるイベントです。
貴重な展示物を見られるほか、景品がもらえるミニゲームまで楽しめちゃう。ここでしか買えないグッズも揃っているから、ファンは要チェックです！
原作35周年記念企画展 クレヨンしんちゃん オラたちず〜っとおともだちだゾ／渋谷
渋谷の東京アニメセンターにて、8月23日からスタートした「原作35周年記念企画展 クレヨンしんちゃん オラたちず〜っとおともだちだゾ」。
連載開始から35周年を迎えることを記念して、作品の歴史を振り返ったり、世界観を楽しめたりする、ファン必見のイベントが開催されています。
会場内では、かわいいしんちゃんのオブジェを発見！
貴重な展示が見られるだけでなく、キャラクターと一緒に撮影できるフォトスポットもあり、充実のコンテンツが用意されています。
イベントの注目ポイントは？ゲームは絶対にチャレンジしたい！
会場では、35周年を記念して描き下ろされた貴重なイラストが展示。どのように漫画が出来上がるのか、その過程まで紹介されています。
コミックの表紙やタイトルをずらりと並べたパネルは、見どころ満載。
お気に入りのシーンや懐かしい一コマが見つかるかもしれません。
また、マンガのワンシーンに入れるフォトスポットや、キャラクターと並べるパネルも用意されています。
作品の世界に入り込んだ気分で、とびきりの1枚を撮影してみてくださいね！
1番注目したいのが、会場内でできるミニゲーム。しんちゃんやシロと一緒に遊べる、ミニゲームが用意されています。
ゲームは2種類から選ぶことができ、1回500円。クレジットカードまたはQRコード決済のみとなっているため、ご注意くださいね。
モニターの映像を見ながら、簡単なゲームにチャレンジ！点数によって、もらえる景品が異なります。
中身がわからないブラインド仕様になっているので、何が当たるか開けてからのお楽しみです！
ここでしかゲットできないグッズ展開も見逃せない
グッズ売り場は、チケットを持っている人だけでなく、どなたでも入場可能。
本イベントに合わせて登場したオリジナルアイテムのほか、豊富なラインナップが揃っています。
「ダイカットステッカー」（税込352円）は、スマホのケースに挟んだり、手帳に貼ったりするのにぴったり。
しんちゃんやシロがデザインされたイラストのほか、マンガの一コマを含めた、全8種の展開です。
「ミニアクリルスタンド」（各 税込935円／写真上）は全6種。裏面には後ろ姿もデザインされているので、そちらにも注目ですよ。
「2連アクリルキーホルダー」（各 税込1100円／写真下）は、5種類がラインナップ。キャラクターデザインと、かわいい星形キーホルダーを組み合わせたアイテムです。
カラフルでポップな色使いが特徴的な、全2種展開の「巾着」（各 税込990円）も要チェック。表と裏で異なる絵柄が印刷されているから、隅々までじっくり見てくださいね。
ほかにも「トートバッグ」（税込3080円）や「Tシャツ」（税込4180円）、「ミニキャンバス」（税込1320円）など、注目のグッズが盛りだくさん。
企画展のオリジナルグッズ以外にも、雑貨やぬいぐるみといった多彩なラインナップが揃っていますよ。グッズ売り場はチケットなしでも入れるから、ふらっと立ち寄ってみるのもおすすめ。
ぜひ渋谷にお出かけの際は、遊びに行ってみてくださいね。
原作35周年記念企画展 クレヨンしんちゃん オラたちず〜っとおともだちだゾ
場所：東京アニメセンター（東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F）
期間：2025年8月23日（土）〜9月28日（日）
開催時間：11:00〜19:00（最終入場18:30）
入場料（入場＋ミニゲーム 1プレイ付き）：前売券 税込800円／当日券 税込1100円
公式サイト：https://tokyoanimecenter.jp/event/shinchan35th_Anniv/
原作からテレビアニメまで、35年の『クレヨンしんちゃん』の歴史を感じることができるイベントです。
貴重な展示物を見られるほか、景品がもらえるミニゲームまで楽しめちゃう。ここでしか買えないグッズも揃っているから、ファンは要チェックです！
渋谷の東京アニメセンターにて、8月23日からスタートした「原作35周年記念企画展 クレヨンしんちゃん オラたちず〜っとおともだちだゾ」。
連載開始から35周年を迎えることを記念して、作品の歴史を振り返ったり、世界観を楽しめたりする、ファン必見のイベントが開催されています。
会場内では、かわいいしんちゃんのオブジェを発見！
貴重な展示が見られるだけでなく、キャラクターと一緒に撮影できるフォトスポットもあり、充実のコンテンツが用意されています。
イベントの注目ポイントは？ゲームは絶対にチャレンジしたい！
会場では、35周年を記念して描き下ろされた貴重なイラストが展示。どのように漫画が出来上がるのか、その過程まで紹介されています。
コミックの表紙やタイトルをずらりと並べたパネルは、見どころ満載。
お気に入りのシーンや懐かしい一コマが見つかるかもしれません。
また、マンガのワンシーンに入れるフォトスポットや、キャラクターと並べるパネルも用意されています。
作品の世界に入り込んだ気分で、とびきりの1枚を撮影してみてくださいね！
1番注目したいのが、会場内でできるミニゲーム。しんちゃんやシロと一緒に遊べる、ミニゲームが用意されています。
ゲームは2種類から選ぶことができ、1回500円。クレジットカードまたはQRコード決済のみとなっているため、ご注意くださいね。
モニターの映像を見ながら、簡単なゲームにチャレンジ！点数によって、もらえる景品が異なります。
中身がわからないブラインド仕様になっているので、何が当たるか開けてからのお楽しみです！
ここでしかゲットできないグッズ展開も見逃せない
グッズ売り場は、チケットを持っている人だけでなく、どなたでも入場可能。
本イベントに合わせて登場したオリジナルアイテムのほか、豊富なラインナップが揃っています。
「ダイカットステッカー」（税込352円）は、スマホのケースに挟んだり、手帳に貼ったりするのにぴったり。
しんちゃんやシロがデザインされたイラストのほか、マンガの一コマを含めた、全8種の展開です。
「ミニアクリルスタンド」（各 税込935円／写真上）は全6種。裏面には後ろ姿もデザインされているので、そちらにも注目ですよ。
「2連アクリルキーホルダー」（各 税込1100円／写真下）は、5種類がラインナップ。キャラクターデザインと、かわいい星形キーホルダーを組み合わせたアイテムです。
カラフルでポップな色使いが特徴的な、全2種展開の「巾着」（各 税込990円）も要チェック。表と裏で異なる絵柄が印刷されているから、隅々までじっくり見てくださいね。
ほかにも「トートバッグ」（税込3080円）や「Tシャツ」（税込4180円）、「ミニキャンバス」（税込1320円）など、注目のグッズが盛りだくさん。
企画展のオリジナルグッズ以外にも、雑貨やぬいぐるみといった多彩なラインナップが揃っていますよ。グッズ売り場はチケットなしでも入れるから、ふらっと立ち寄ってみるのもおすすめ。
ぜひ渋谷にお出かけの際は、遊びに行ってみてくださいね。
原作35周年記念企画展 クレヨンしんちゃん オラたちず〜っとおともだちだゾ
場所：東京アニメセンター（東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F）
期間：2025年8月23日（土）〜9月28日（日）
開催時間：11:00〜19:00（最終入場18:30）
入場料（入場＋ミニゲーム 1プレイ付き）：前売券 税込800円／当日券 税込1100円
公式サイト：https://tokyoanimecenter.jp/event/shinchan35th_Anniv/