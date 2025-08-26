ポニーキャニオン新レーベル「HAMMER COLLECTIVE」より、バーチャルシンガー＆ラッパー・導凰が2ndシングルリリース
電脳世界 × ダンスミュージック / ストリートカルチャーから生まれる音楽を提示するPONY CANYONの新レーベル・HAMMER COLLECTIVEより6月にデビューした導凰(ヨミ：タオ)が、8月27日に2ndシングルをリリースする。
2ndシングル「ONE (Prod. 雨良 Amala)」は、「ダイダイダイダイダイキライ」にてスマッシュヒットを記録中のボカロP・雨良 Amalaによる楽曲で、硬質で痛快なベースハウスと、導凰のクールかつ先鋭なフロウがドライブさせるダンスミュージックとなっている。同日8月27日0時には、MVもHAMMER COLLECTIVE公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される予定だ。
「ONE (Prod. 雨良 Amala)」
2025年8月27日(水)配信
配信リンク：http://lnk.to/TAO_ONE
[収録楽曲]ONE (Prod. 雨良 Amala)
Lyrics, Music & Produced by 雨良 AmalaONE (Prod. 雨良 Amala) - Instrumental
