10月14日にブラジル代表と相まみえる森保ジャパン。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

“サッカー王国”と手合わせだ。

　10月14日に東京スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップ2025において、森保一監督が率いる日本代表がブラジル代表と対戦する。日本サッカー協会（JFA）が８月26日に正式発表した。

　ワールドカップで最多５度の優勝を誇る世界の強豪国と国内で対戦。サッカー日本代表の公式アカウントでも公表されると、「ヤバい！」「すご！」「きたぁぁぁぁぁ」「激アツすぎる」「まじで実現してるやん」「期待しかない！！」「ガチメンバーで挑んで欲しい」といった声があがっている。
 
　なお、JFAは本試合をテレビ朝日系列で全国生中継、ABEMAで生配信を行なうことも決定したと伝えた。

　森保ジャパンは９月シリーズでアメリカ遠征を実施し、７日にメキシコ、10日にアメリカと対戦。10月シリーズは10日にパナソニックスタジアム吹田でパラグアイと相まみえ、その４日後にセレソンと激突する。11月シリーズも国内で２試合が予定されている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！

 