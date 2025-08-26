「まじで実現してるやん」「激アツすぎる」森保Jが“サッカー王国”と親善マッチ。正式発表にファン興奮「ガチメンバーで挑んで欲しい」
“サッカー王国”と手合わせだ。
10月14日に東京スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップ2025において、森保一監督が率いる日本代表がブラジル代表と対戦する。日本サッカー協会（JFA）が８月26日に正式発表した。
ワールドカップで最多５度の優勝を誇る世界の強豪国と国内で対戦。サッカー日本代表の公式アカウントでも公表されると、「ヤバい！」「すご！」「きたぁぁぁぁぁ」「激アツすぎる」「まじで実現してるやん」「期待しかない！！」「ガチメンバーで挑んで欲しい」といった声があがっている。
なお、JFAは本試合をテレビ朝日系列で全国生中継、ABEMAで生配信を行なうことも決定したと伝えた。
森保ジャパンは９月シリーズでアメリカ遠征を実施し、７日にメキシコ、10日にアメリカと対戦。10月シリーズは10日にパナソニックスタジアム吹田でパラグアイと相まみえ、その４日後にセレソンと激突する。11月シリーズも国内で２試合が予定されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
