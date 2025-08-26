◆パ・リーグ 西武―日本ハム（２６日・ベルーナＤ）

２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級で金メダルを獲得したウルフ・アロンが２６日、セレモニアルピッチに登場した。

「ＫＩＮＧ ＯＦ ＳＰＯＲＴＳ」の文字とともにライオンの絵が前面にプリントされたＴシャツを着て登場。野球歴は「昔、小２くらいの時に（地元の）新小岩のクラブチームに体験に行ってバッターとして立たせてもらったんですけど、指にボールが当たってデットボールだと言い張って入れてもらえなかった経験があります」という一度きり。球技の経験もないと言うが、それでも自身３度目のセレモニアルピッチに「今回こそ真っすぐ真ん中目指して、ドームの前哨戦であるドームでストライクを投げたい」と意気込みマウンドの前から投げ下ろしたボールは、ノーバウンドで捕手役を務めた西武・古市のミットに収まった。

ウルフ・アロンは柔道男子１００キロ級で２０２１年東京五輪金メダル。６月に新日本プロレスに入団し、２０２６年１月４日の東京ドームでのデビュー戦に向けて練習生として鍛錬を積んでいる。