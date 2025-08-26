2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。女性芸能人部門の第1位は、こちら！（初公開日 2025/06/02）。

5月28日から始まった短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア2025」に出品された「日の出を知らない街」に女優の小西真奈美（46）が出演している。

「奥多摩を舞台に3人の青年が自然と人とに触れ合うストーリー。カメオ出演ながら印象的な小西の出演シーンは、まるで森の妖精のようだとの声が寄せられている」（映画記者）

演劇関係者が補足する。

「小西は一昨年、森林浴ファシリテーターの資格を取得。森関係の仕事には意欲的なようで、出演を素直に喜んでいます」



いまはすっかり山ガール（本人インスタグラムより）

「起用する側としては使い勝手がよく、幅広い仕事を」

鹿児島県出身の小西は幼い頃に両親が離婚。母親に育てられ高校を卒業した。地元でモデルとして活動していた際、つかこうへいの舞台のオーディションに挑み、見事19歳で女優デビューを掴んだ。

「後に小西は『（オーディションでは）一番下手だった』と振り返っていますが、つかは光るものを感じたようです」（同前）

2001年の朝ドラ「ちゅらさん」でヒロインの恋敵を演じ注目された。翌年出演した映画「阿弥陀堂だより」では日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。主演にこだわらず役の幅を広げていった。

「役のイメージに染まりにくいのが彼女の美点。起用する側としては使い勝手がよく、教師から主婦役まで幅広い役柄を演じてきました」（ドラマ制作関係者）

語り草となっている福山雅治との結婚説

一方でバラエティ番組にも進出する。コント番組「ココリコミラクルタイプ」で見せたお茶目な一面でファン層を広げた。

「クールさと可愛さが同居する不思議な魅力を持っている。オリコン調べの初代『小顔クイーン』に輝くなど、女性からも支持された。写真集『27』には水着や下着のカットもあり、ファンにとってはお宝です」（芸能記者）

ところが10年11月、福山雅治との年内結婚説が「女性セブン」で報じられ、にわかに周囲が騒がしくなる。

「馴れ初めから式の招待状まで用意したと、渾身のスクープでしたが、当の小西と福山は全面否定。小西唯一の熱愛話として語り草です」（芸能デスク）

「こにたん」の愛称で親しまれ、複数社のCMを掛け持ちするなど一時は国民的女優に近い位置にいた。しかし、所属事務所の頻繁な移籍が仇となり次第に表舞台から遠ざかる。

「あれでめっぽう気が強い。気に入らない仕事は受けないし、お追従も言わないタイプなので現場に緊張感が走ることも。マネジメント側が手を焼いた挙句、結局いまはフリーの立場です」（芸能事務所関係者）

これから仕事は森だくさん？

