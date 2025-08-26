ÇòÄ»±ÑÈþ»Ò¡¢55¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä·èÄê
¥È¥ï¥¨¥â¥ï¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¥È¥ï¡¦¥¨¡¦¥â¥ïÉ½µ¡Ë¤È¤·¤Æ1969Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²Î¾§¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÇòÄ»±ÑÈþ»Ò¤Î³èÆ°55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÇòÄ»±ÑÈþ»Ò¥Ù¥¹¥È¡Á¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù¤¬10·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
ÇòÄ»±ÑÈþ»Ò 55¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÇòÄ»±ÑÈþ»Ò¥Ù¥¹¥È¡Á¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÇòÄ»±ÑÈþ»Ò¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡¦CM³Ú¶Ê¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£
CM¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖAMAIZING GRACE¡×¤ä¡¢º£Ç¯80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥à¡¼¥ß¥ó¤«¤é1990Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø³Ú¤·¤¤¥à¡¼¥ß¥ó°ì²È¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÌ´¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡×¡¢Æ±¤¸¤¯º£Ç¯25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥²¡¼¥à¡ØFINAL FANTASY ½¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖMelodies Of Life¡×¡¢1991Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î¥É¥é¥Ó¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÌ´¤Î¤æ¤¯¤¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÇòÄ»±ÑÈþ»Ò¤ÎÂåÉ½ºî¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢TV¥É¥é¥Þ¡ØHOTEL¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖLET THE RIVER RUN¡×¤ä¡¢¾¾ËÜÎí»Î ¸¶ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥³¥¹¥â¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼Îí¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖTHE BOOK OF LIFE¡×¡¢¡ØÄ¹ÌîÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù»¾²Î¡Ö²ÖÂ«¤½¤¨¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢Ä°¤±¤ÐÂ¿¤¯¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¼¤¤³Ú¶Ê¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Î¡¢¤Þ¤µ¤ËÇòÄ»±ÑÈþ»Ò 55Ç¯¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿1Ëç¤À¡£
¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ï¥¨¥â¥ï¤È¤·¤Æ2001Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖYAKUSOKU ¡ÁÉã¤ËÁ÷¤ë¼ê»æ¡Á¡×¤È¡¢55¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë¿·¶Ê¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¿¹¡×¤â¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¿·¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇòÄ»±ÑÈþ»Ò¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Á¤¤¤Î¤Á¤Î¿¹¡Á
¿¹¤È¸Ð¤Î¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¡Ö¹¬¤»¤Î¹ñ¡×¡¢
¤½¤¦¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¿¼¤¤¿¹¤ò»×¤¦»þ¡¢¤Ê¤¼¤«¶õ¤«¤éÐíâ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¿¹¤Ë¤ÏÄ»¤äÆ°Êª¡¢¤±¤â¤Î¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÍÅÀº¤Þ¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¤½¤Î¿¹¤Ç»ä¤¬²Î¤Ã¤¿¤éÀ¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê»ö¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤ò¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥à¡¼¥ß¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ªÏ¢¤ì¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÇòÄ»±ÑÈþ»Ò
¡ØÇòÄ»±ÑÈþ»Ò¥Ù¥¹¥È¡Á¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÚÄê²Á¡Û\3,000¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê \2,727¡Ë
¡ÚÉÊÈÖ¡ÛKICS- 4226
Í½Ìó¡§https://king-records.lnk.to/SHIRATORI
¡Ê¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ËIF THE WORLD HAD A SONG¡¡¡ÊCM¥½¥ó¥°¡ËMelodies Of Life¡¡¡Êfeatured in FINAL FANTASY ½¡Ë¥Ø¥ô¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¡¡Ê¥É¥é¥Þ¡ØÅ·¾å¤ÎÀÄ¡Ù¼çÂê²Î¡ËÌ´¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡¡¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ø³Ú¤·¤¤¥à¡¼¥ß¥ó°ì²È¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë±ó¤¤¤¢¤³¤¬¤ì¡¡¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ø³Ú¤·¤¤¥à¡¼¥ß¥ó°ì²È¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ËÌ´¤Î¤æ¤¯¤¨¡¡¡Ê±Ç²è¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î¥É¥é¥Ó¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È¡Ù¼çÂê²Î¡ËAMAIZING GRACE¡¡¡ÊCM¥½¥ó¥°¡ËTHE BOOK OF LIFE¡ÊAlbum Version¡Ë¡¡¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ø¥³¥¹¥â¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼Îí¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë£Íessage ¡ÁÆú¡Á¡¡¡Ê¡ØFINAL FANTASY¡Ù¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡¡¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡ËLET THE RIVER RUN¡¡¡Ê¥É¥é¥Þ¡ØHOTEL¡Ù¼çÂê²Î¡Ë²ÖÂ«¤½¤¨¤Æ¡¡¡Ê¡ØÄ¹ÌîÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù»¾²Î¡Ë¤¤¤Ä¤«¤¹¤Æ¤¤ÊÎ¹¡¡¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ø³Ú¤·¤¤¥à¡¼¥ß¥ó°ì²È ËÁ¸±Æüµ¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤·¤¢¤ï¤»¤Î¥â¥ë¥¬¡¼¥Í¡¡¡Ê±Ç²è¡Ø³Ú¤·¤¤¥à¡¼¥ß¥ó°ì²È ¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Î×ÂÀ±¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤³¤Î±§Ãè¤Ø¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¡¡Ê±Ç²è¡Ø³Ú¤·¤¤¥à¡¼¥ß¥ó°ì²È ¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Î×ÂÀ±¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ËTHE EYES OF LOVE¡¡¡ÊCM¥½¥ó¥°¡Ë
¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡ËYAKUSOKU ¡ÁÉã¤ËÁ÷¤ë¼ê»æ¡Á¡Ê¥È¥ï¥¨¥â¥ï¡Ë¡¡¡ÊNHK¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡Ù¡Ë¤¤¤Î¤Á¤Î¿¹
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
³«¾ì¡§16:00 / ³«±é¡§16:30
²ñ¾ì¡§Áð·î¥Û¡¼¥ë
ÎÁ¶â¡§8,800 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡¡Tel.03-3478-9999¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á17:00¡Ë
¢¡ÇòÄ»±ÑÈþ»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È