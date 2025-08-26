浜田ブリトニー、誹謗中傷に法的手続きを報告 虚偽内容は「すべて事実無根です」
漫画家でタレントの浜田ブリトニー（46）が26日、自身のXを更新。寄せられている誹謗中傷について「法的手続きを進めている段階」などと伝えた。
【写真】「事実無根です」浜田ブリトニーの呼びかけ（全文）
浜田は「関係者各位」と題し、「ここ最近続いておりましたSNS上での誹謗中傷問題については、一旦落ち着いており、現在は法的手続きを進めている段階です」と報告。「進展がありましたら、改めてSNSにてご報告いたします」とつづった。
「また、『浜田ブリトニーが詐欺行為、反社会的勢力との関係、宗教団体との関わり、金銭トラブルがある』などの虚偽内容を含むメールやDMが、出版社・プロダクション・関連企業・関係者の皆さまに複数届いていることを確認しております」とも説明。「これらの情報はすべて事実無根です」と呼びかけた。
続けて「このような虚偽情報の送信は、名誉毀損や信用毀損にあたるため、現在、法的措置を検討しております」とし、「引き続き、情報提供をしていただける方は私までご連絡いただけますと大変助かります」と締めくくった。
