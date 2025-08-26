拡大版で帰ってくる『The Covers 中島みゆきディープ・ナイト！』BSで2週連続放送 未公開パフォーマンスも
NHKの音楽番組『The Covers』が、9月にBSで2週連続のスペシャル企画『中島みゆきディープ・ナイト！』を放送する。7月にNHK総合で放送された特集の拡大版・決定版となるもので、未公開パフォーマンスやトーク、中島みゆき自身の貴重なライブ映像などを交えて、作品の魅力を多角的に掘り下げる。
【写真】中島みゆきのディープな特集！歌唱する工藤静香
第1夜（9月7日放送）は「時代を彩る提供作品」をテーマに、中島が他のアーティストに提供した名曲を特集。工藤静香「海燕（かいえん）」、郷ひろみ「最強無敵のDong Dong Dong!」のスタジオ歌唱に加え、柴咲コウ「銀の龍の背に乗って」、平原綾香「誕生」、郷ひろみ「かもめはかもめ」（研ナオコ）、宮本浩次「春なのに」（柏原芳恵）などのカバー映像が紹介される。さらに、工藤静香に提供された代表曲「FU-JI-TSU」「慟哭」などをNHKアーカイブスで振り返る。
第2夜（9月14日放送）は「時代を照らす名曲たち」として、中島の代表曲を現代のアーティストが歌い継ぐ。出演は田島貴男、ELAIZA（池田エライザ）ら。中島作品のカバーには、工藤静香「アザミ嬢のララバイ」、アイナ・ジ・エンド「化粧」、竹原ピストル「ファイト！」、JUJU「糸」、斉藤由貴「歌姫」、ELAIZA「時代」などが名を連ねる。また、中島みゆきへのリスペクトを込めた田島貴男の「ソウルがある」や、ELAIZAによるオリジナル曲「テキトーLOVE」も披露される。
MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一が務める。トークパートでは、1970年代から2000年代まで、中島のレアなライブ映像を交えて紐解いていく。
■放送予定
『The Covers 中島みゆきディープ・ナイト！』第1夜「時代を彩る提供作品」
放送予定：9月7日（日）午後10:50〜11:19 ＜NHK BS／BSP4K＞
予定曲目
・工藤静香「海燕」
・郷ひろみ「最強無敵のDong Dong Dong!」
・柴咲コウ「銀の龍の背に乗って」
・平原綾香「誕生」
・郷ひろみ「かもめはかもめ」（研ナオコ）
・宮本浩次「春なのに」（柏原芳恵）
・工藤静香 名作セレクション（FU-JI-TSU／MUGO・ん…色っぽい／慟哭／激情）
『The Covers 中島みゆきディープ・ナイト！』第2夜「時代を照らす名曲たち」
放送予定：9月14日（日）午後10:50〜11:19
予定曲目
・田島貴男「ソウルがある」
・ELAIZA「テキトーLOVE」
・工藤静香「アザミ嬢のララバイ」
・アイナ・ジ・エンド「化粧」
・竹原ピストル「ファイト！」
・田島貴男「ヘッドライト・テールライト」
・JUJU「糸」
・斉藤由貴「歌姫」
・ELAIZA「時代」
