俳優の高畑充希（33）が、25日、Instagramを更新。デビュー20周年を記念して始動した新たなプロジェクトへの思いを明かしている。

【映像】岡田将生＆高畑充希 夫婦の密着ショット

2024年11月、俳優の岡田将生（36）との結婚を発表した高畑。岡田のInstagramで、フランス・パリを訪れた際の夫婦密着ショットが披露され、「ステキな夫婦。こちらまで幸せな気持ちになります。」「本邦初公開！？」など話題を呼んでいた。

2025年7月16日には所属事務所を通じて第1子の妊娠を報告。

新プロジェクト始動に反響

8月25日に更新されたInstagramでは、新たなプロジェクトが始まることを明かしている。「20周年です、ヤッタネ！記念に、ということで、プロジェクトがひとつ、始まります。様々なアーティストさんとコラボして1曲ずつリリースしていくことになりました。個性豊かなアーティストさんの才能とハグし合えるのは、至極の経験です。気持ち的には走り出したいほど興奮していますが、妊婦なのでゆっくりやります。お付き合いいただけるとうれしいです」とつづっている。

この報告には「妊娠中なのになんてうれしいサプライズなの」「お腹のbabyにとって充希ママの歌声は最高で最強の胎教」などさまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）