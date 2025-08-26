¸üÏ«¾Ê¤Î³µ»»Í×µá34Ãû7Àé²¯±ß¡¡26Ç¯ÅÙÍ½»»¡¢²áµîºÇÂç
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï26Æü¡¢Áí³Û34Ãû7929²¯±ß¤Ë¾å¤ë2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£25Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»Èæ4865²¯±ßÁý¤Ç¡¢²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÁý²Ã¤¬Í×°ø¡£½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ò´Þ¤àÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤é¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿¦¶È·±Îý¤ä¡¢Ï·¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»Ù±ç¶¯²½¤Ë1490²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯¶â¤ä°åÎÅ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÏÀ¯ÉÜÁ´ÂÎ¤Ç4Àé²¯±ß¿¤Ó¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤À¡£°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼ýÆþ¤ËÅö¤¿¤ë¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤ä¡¢Ìô¤Î¸øÄê²Á³Ê²þÄê¤Ï¶â³Û¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤»ö¹àÍ×µá¤È¤·¡¢Í½»»ÊÔÀ®²áÄø¤ÇµÍ¤á¤ë¡£¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Î°µ½Ì¤â¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃÏ°è´Ö¤Ç¤Î°å»Õ¤ÎÊÐºßÀ§Àµ¤ä´Ç¸î¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ³èÍÑ¿ä¿Ê¤Ë¤Ï806²¯±ß¡£½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç²ð¸î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶À°È÷¤ä²ð¸î¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ï2457²¯±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È¤Ë¤Ï2022²¯±ß¡£ÄÂ¾å¤²¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÎ»ö¤äÏ«»ÈÂåÉ½¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¦¡ÖÃÏÊýÈÇÀ¯Ï«»È²ñµÄ¡×¤Î¹Êó·ÐÈñ¤Ë¤â½¼¤Æ¤ë¡£
¡¡Ï«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï515²¯±ß¡£