ÊÆ¹ñ´ØÀÇÁí¹çÂÐºöËÜÉô¤Ç¡Ö¿·¤¿¤Ê»Ù±çºö¡×¤ò¸¡Æ¤¡¡·²ÇÏ¸©
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬£±£µ¡ó¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ëÁ¼ÃÖ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·²ÇÏ¸©¤Ï£²£¶Æü¤ËÂÐºöËÜÉô¤ò³«¤¡¢¿·¤¿¤Ê»Ù±çºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ÎÅ¬ÍÑ»þ´ü¤Ê¤É¤¤¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤¤ç¤¦¤ÏµÄ»ö¤È¤·¤ÆÊäÀµÍ½»»¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»Ù±çºö¤Î¸¡Æ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤¡×¡Ê»³ËÜÃÎ»ö¡Ë
¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ë¤Ï»³ËÜÃÎ»ö¤ä¸©¤Î³ÆÉô¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¸©Æâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤È¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¿·¤¿¤Ê»Ù±çºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸©¿¦°÷¤¬»³ËÜÃÎ»ö¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»Ù±çºö¤Ï¡¢¼ç¤Ë£²¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ÖÀ©ÅÙÍ»»ñ¤Î³È½¼¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¡£¸©¤Ï¡¢´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤Î»ñ¶â¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤êÅö½éÍ½»»¤ÎÍ»»ñÏÈ£µ£°£°²¯±ß¤ò¾å²ó¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÍ»»ñ¤Î³È½¼¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Î³¤³°¤Ø¤ÎÈÎÏ©³«Âó¤Î»Ù±ç¤Ç¤¹¡£Í¢½ÐÀè¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò»Ù±ç¤·¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¤Î³ÎÊÝ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤ÎÇÀÃÜ»ºÊª¤ÎÍ¢½Ð³Û¤ÏµîÇ¯¡¢ËÌÊÆ¸þ¤±¤À¤±¤Ç£³£¹¡ó¤òÀê¤á¡¢ºÇÂç¤ÎÍ¢½ÐÀè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¡¢¹ñºÝ¸«ËÜ»Ô¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤òÄÌ¤·¤Æ¸©Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÉý¹¤¤¾¦ÃÌµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê»Ù±çºö¡×¤Ï¡¢Íè·î³«²ñ¤¹¤ë¸©µÄ²ñ£¹·îÄêÎã²ñ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤È¤·¤Æ¶¨µÄ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
