俳優の知念里奈（44）が、25日、Instagramのストーリーズを更新。身長190センチでバレエダンサーとして活動する19歳の長男・慈英さんと親子デートを満喫する様子を披露している。

【映像】知念里奈の長男・慈英さんの顔出しショット

2005年に結婚を発表し、翌年長男・慈英さんが誕生したが、2007年に離婚。2016年にはミュージカル俳優の井上芳雄（46）と再婚し、2018年に第2子となる次男が誕生していた。Instagramではこれまで家族との日常を発信しており、息子たちが並んで自転車に乗る姿や、慈英さんが成人した際には親子ショットも披露してきた。2025年8月21日にはストーリーズで慈英さんの“顔出し”ショットを投稿していた。

19歳長男との親子デートを満喫

25日にもストーリーズを更新し、「長男とデートで初LUUP」と投稿。さらに2人で映画「国宝」を観に行ったそうで、「感動して鼻をすすったタイミングで長男から手を差し出されたので握り返したら飲み物くれの合図でした」と、ほほえましい慈英さんとのエピソードを明かしている。（『ABEMA NEWS』より）