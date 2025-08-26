世界のホームラン王で野球界のレジェンド・王貞治さんが２６日に桐生市を訪れ、野球を軸とした街づくりを視察しました。

桐生市を訪れたのは、８６８本のホームランで世界記録を持つ野球界のレジェンド・王貞治さんです。この日は王さんが高校１年生の時に試合をしたことがある新川球場の跡地に立ち寄ったあと、桐生南高校の跡地を活用した施設「ＫＩＲＩＮＡＮ ＢＡＳＥ」を訪れました。王さんはことし５月、野球の振興に取り組む一般財団法人「球心会」を立ち上げていて、今回の訪問は桐生市が進めている野球をテーマにした街づくり事業「球都桐生プロジェクト」に共感したことから実現しました。施設の中には国内屈指の科学的な測定環境を備えた「市民野球ラボ」があり、球の速さや回転数などの測定、録画ができる設備を見学しました。

また、同じ施設の中に今月２３日オープンした「歴史館」では、戦前から野球が盛んな桐生市の歴史や夏の甲子園で優勝した桐生第一高校のユニフォームなどを見学しました。展示の中には王さんが高校１年生の時に当時の新川球場で試合をしたときのスコア表もあり、懐かしそうに見つめていました。