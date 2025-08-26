暑さや病気に強い早場米の新品種「恵（めぐみ）つくし」の収穫が、福岡県内で進んでいます。一方、コメの高値はまだ続いています。

■元木寛人アナウンサー

「夏の青空が広がる中、こちらでは早場米の収穫作業が行われています。」



福岡市早良区の樋口栄二さん（75）の田んぼで収穫されていたのは、福岡県が開発した新品種「恵つくし」です。病気にかかりにくく暑さに強いのが特徴で、樋口さんはことしから本格的に生産を始めました。

福岡市は26日も最高気温が35℃以上の猛暑日となりました。以前作っていた品種は、病気になったり品質が落ちたりしていたといいます。



■元木アナウンサー

「ことし、恵つくしに影響は？」

■コメ農家・樋口栄二さん

「ないですね。全くないです。」

■元木アナウンサー

「気持ちとしてどうですか。」

■樋口さん

「うれしいです。」



先日の大雨などもありましたが、暑さに強い「恵つくし」の生育は順調で、収穫量の増加も期待できるということです。



■樋口さん

「皆さんにおいしいコメを、恵つくしってこげんおいしかったと、と言われるように、みんなで協力して頑張っています。」



一方で、懸念していたのは高値による消費への影響です。



■樋口さん

「お客さんが買ってくれるならいいけれど、ある程度の限度はある。高いからおいしいからというけれど、ほかのものも買わないといけない。家計でやりくりしていかないといけない。」

新米が市場に出回り、コメの価格はどうなっているのでしょうか。農林水産省によりますと、11日から17日までの1週間、全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より67円高い3804円でした。2週連続の値上がりです。価格の高い新米の販売が始まった影響が出ている可能性があるといいます。



関係者によりますと、価格競争を背景に、ことしも新米の価格は各銘柄で引き上げられる見通しです。県内の新米の価格は、全国的な動向を踏まえれば5キロ4300円前後になる見通しだということです。