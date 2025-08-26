群馬県の最低賃金を議論する審議会は２６日、時給を現在より７８円引き上げ、１０６３円とすることを群馬労働局に答申しました。引き上げ額は過去最大で、県内で最低賃金が１０００円を超えるのは初めてです。

労使の代表などでつくる「群馬地方最低賃金審議会」は、群馬県の最低賃金を時給で現在の９８５円から７８円引き上げ１０６３円とするよう群馬労働局の上野康博局長に答申しました。引き上げ額は今月４日に国の審議会が示した目安の６３円を１５円上回る７８円と過去最大となり、答申どおり引き上げられれば県内の最低賃金は初めて１０００円を超えることになります。一方、審議会の一部のメンバーから中小企業の負担が大きいと懸念する声も出ていて、国や県、市町村に対して生産性向上などの支援を求めています。

答申に対する異議の申し立ては来月１０日まで受け付けていて、新たな最低賃金は大幅な引き上げで一定の準備期間が必要になることから所定の手続きを経て来年３月１日から適用される見通しです。

今回の結果を受け山本知事は「労使双方が議論を尽くした結果だと受け止め、喜ばしいことと考えている」とコメントを発表しています。