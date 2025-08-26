コメの価格の高止まりが続く中、家計を支援する動きも出ています。福岡県太宰府市では、市内に住む中学生以下の子どもおよそ1万人を対象に、1人あたり3000円分のおこめ券を配布する方針です。

■太宰府市・楠田大蔵 市長

「次代を担う子どもたちの育ちを徹底応援ということで、おこめ券の配布事業。」



子どもたちの成長を支える狙いで、29日開会の市議会で可決されれば、すみやかに配布を始めたいとしています。





■市民「食べる年頃なので本当にありがたいとしか言いようがないです。」「コメは話題になって消費も増えると聞いている。それはいいことだと思います。実家の地域も高齢になっている農家も多いので、その人たちが盛り上がる、やる気が出る。」

また、こくみん共済coop福岡推進本部は26日、コメ720キロの目録を福岡県社会福祉協議会へ贈呈しました。贈られたコメは、県内44の社会福祉協議会を通じて、子ども食堂やひとり親世帯などに届けられる予定です。



■こくみん共済coop福岡推進本部・藤田桂三 本部長

「物価高、コメの高騰が続いているので、コメを必要とする方々に届いていない現状を考えれば、必要な場に届けられるように私たちも頑張っていきたい。」



これまで県産米を中心に5回にわたり3485キロを寄贈していて、今後も続けていくということです。