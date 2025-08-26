災害時や熱中症対策に役立てたいと生徒が提案した自動販売機が、8月26日に香美市の中学校に設置されました。



香美市の香北中学校の玄関前に設置された自動販売機。

設置を提案したのは3年生の萩野虎さん、田中凱也さん、野々屋桜駕さんの3人です。



県内のほとんどの公立中学校には自販機が設置されておらず、香北中では、2022年から取り組んでいる「主体性を育む探求活動」の中で萩野さんたちが主体となって、保護者に向けてプレゼンを行い、設置へとつなげました。





■萩野虎さん「僕たち全員サッカー部なんですが、水筒をどれだけ持ってきても足りないことがあり、災害について調べていて、そこで問題になっているのが物資不足だった。どっちも解決できるのではないかと考えていたら自販機を設置すればいいんじゃないかと考えたのが動機」萩野さんたちはすでに自販機を設置している県内の公立中学校の校長にインタビューするなど情報収集をして、自販機が学校にあると、災害時に避難所になった時に役立つことや、熱中症対策になることなどを資料にまとめ、保護者に設置を訴えました。さらに、設置するためのルールとして、お金の貸し借りをしないこと、利用できる時間を決めて、ゴミは指定の場所に捨て、リサイクルすることなど、生徒自身でルールを考えました。■田中凱也さん「PTA総会で出た保護者からの意見とかをどう答えるかを考えるのが１番難しかった」■野々屋桜駕さん「自分たちでルールとか対策もしてきて、ポイ捨てなくトラブルなく使ってほしい」生徒の「やりたい」が、学校と地域を守る力へ。中学生の主体的な学びが、いま大きな実を結んでいます。