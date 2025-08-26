NECがラグビーチームの譲渡に向けた検討を開始
デスク「NECが、運営するラグビーチーム『NECグリーンロケッツ東葛』の譲渡に向けた検討を始めたね」
記者「はい。ラグビーリーグワンの2部に所属するグリーンロケッツは、日本選手権で3回優勝するなどの実績を残した古豪チームです。ただ、NECは『中長期にわたり持続可能な形でチームをさらに発展させていくことは困難』と判断し、今シーズンの終了後にリーグワンを退会する見通しです」
デスク「退会するチームもあれば、参入組もあるよね？」
記者「ええ。現在、地域リーグ所属の『日立サンネクサス茨城』と『AZ‐COM丸和モモタローズ』の2チームが参入に向けて申請中です。今期業績で日立製作所やAZ‐COM丸和ホールディングスは増収増益の見通しですが、NECは減収予想。NECは業績を撤退の理由にはしていませんが、結果的に、今回は業績の明暗がそのまま分かれた形と言えそうです」
