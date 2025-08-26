韓国のボーイズグループオーディション番組『B:MY BOYZ』第10話にて、審査員を務める東方神起のユンホを前に、練習生がステージで痛恨のミスをしてしまった。

【映像】ステージで大失敗した瞬間

『B:MY BOYZ』は世界中から総勢30人の候補者「B:GINNER」が参加し、ボーカル、パフォーマンス、プロデュースなど、さまざまな才能を競うオーディション番組。最新K-POPを牽引するトップアイドルが、30人の参加者の中から直接“NEXTアイドル”を選抜する方式で進行していく。MCはi-dleのミヨン、タレントのDEXが務め、練習生を導く5人のマスターは、PENTAGONのフイとジンホ、元GFRIENDのユジュ、ダンサーのリア・キム、イ・ユジョンが務める。

「全て見透かしてる」ユンホの評価

東方神起の楽曲を課題曲とした第4ラウンド「K-POPレジェンドマッチ」では、東方神起のユンホが審査員を務める。東方神起の代表曲「Why? (Keep Your Head Down)」のパフォーマンスを披露するチームは、レジェンドを前に緊張の面持ちでステージに上がった。

イントロに叙情的なアレンジのダンスパートを加えたパフォーマンスで、新鮮な魅力を放つ「Why? (Keep Your Head Down)」チーム。怒りをテーマとした楽曲を、全身を爆発させるようにパフォーマンスしていき、観客の視線を奪う。しかし序盤でイ・ユンソン（19歳）が歌詞を飛ばすミスをしてしまい、ユンホはピクリと眉をひそめた。マスターたちも「歌ってないわ」と心配そうに見守る。

パフォーマンス後の講評では、ユンホは「僕たちとは異なる魅力を見せたと思います」と称えつつ、「『別れてしまった』というパートが聞こえなかったのが残念でした」とユンソンのミスを指摘。日本人練習生のカイ（18歳）に対しては、「出だしでパワーを見せましたね。そこに力を入れすぎていた」と冷静な言葉を送り、カイは「すごく残念でした」と肩を落とした。

続けてユンホは「皆さんを分析してみると、ダンスに強みがあるわけではなさそうです。アーティストとしての強みがないと。そこを忘れずにいてください」と厳しくコメント。見守るマスターたちも「今日の評価は怖すぎる」「温かい言葉だけど怖い」「全て見透かしてる感じ」と身震いしていた。（『B:MY BOYZ』／ABEMA K-POPチャンネル）