モデルのトキ（25）が26日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。自身の兄について語った。

この日は、仙台育英高校・須江航監督の名言になぞらえて、「人生最高の夜更かし」をしたことがあるかについて議論。司会の大島由香里アナから話題を振られたトキは「東京オリンピックの開会式が結構遅かったと思うんですけど…」と東京五輪について語り出した。

「東京オリンピックで僕の兄がバスケ選手で出てたんですよ。それは弟として凄く楽しく見させてもらいました」と回想し、今も現役のプロとして活動していると告白すると共演者は「ええ？！」と驚き。火曜レギュラーの北斗晶から「似てるの？」と聞かれると「周りから言われるんですけど、僕はそう思わないんですよね。めちゃめちゃデカいです」と紹介した。

このやり取りを見いていた視聴者から、シーホース三河に所属するプロバスケットボール選手・シェーファーアヴィ幸樹（27）の弟ではないかと問い合わせが。トキは「大正解です」と答え「僕は（バスケは）見る専門です。違うスポーツをずっとやってました。サッカー、陸上と日本拳法っていう武道をやっていました」と明かした。

トキは大阪生まれ兵庫育ちの日本と米国のハーフ。今年5月に本番組の「黒船特派員」の座を勝ち取り、火曜日担当となった。