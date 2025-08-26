

「スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店」イメージ

スターバックス コーヒー ジャパンは、エスプレッソを使ったビバレッジと、イタリアンベーカリー プリンチ のコルネッティを楽しむ、新しいスタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」の第1号店「スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店」を9月1日にオープンする。スターバックスが展開する新しいスタイルの店舗となるスターバックス リザーブ カフェ（以下、リザーブ カフェ）は、日常の少し上質な大人のご褒美を体験コンセプトに、エスプレッソを使った多彩なビバレッジとイタリアのクロワッサン「コルネッティ」をともに、コーヒーの楽しさをどこまでも広げるカフェベーカリーを提案する。

店舗のデザインコンセプトは「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」。2つの文化からコンセプトを発想した。一つ目は、スターバックスの原点であるミラノのバール文化。コーヒー豆から抽出したエスプレッソでいれた一杯からつながりが生まれ、ミラノの人々の居場所となっている。もう一つは、1996年の日本上陸からスターバックスが敬意をもっている日本の喫茶店文化。こだわりのコーヒーを提供するマスターが、地域の常連さんたちとあたたかいつながりを育む居心地のよい場所として長く愛されている。

スターバックスは、本新店舗を2つの文化が交差するサードプレイスとして、常に新しいコーヒーの楽しみ方と出会い、コーヒーに興味を持ち、好きになるきっかけの場にしたいという想いを込めている。モダンでありながら居心地の良い空間で、ラテとコルネッティとともに上質な大人の時間を堪能してほしい考え。

リザーブ カフェは、プリンチの定番商品イタリアのクロワッサン「コルネッティ」と一緒に楽しむ、4つのコーヒーカテゴリーをラインアップしている。カテゴリーは、心を彩る華やかな「クリエイション ラテ」、気持ちやわらぐやさしさの「トリート コーヒー」、コーヒーをデザートのように楽しむ「ドルチェ コーヒー」、スターバックス リザーブ（以下、リザーブ）の個性豊かな味わいをダイレクトに楽しむ「ブリュードコーヒー」を用意した。すべてのビバレッジにスターバックスリザーブ ロースタリー東京で焙煎した、華やかで繊細なフレーバーをもつリザーブのコーヒー豆を使い様々なアプローチでその魅力をひきだしている。またプリンチで一番人気のドルチェで、コーヒーの味わいをしっかり感じるティラミスとコルネッティが融合した「コルネッティ ティラミス」が登場する。コーヒーの楽しみ方をどこまでも広げる“カフェベーカリー”で日常の少し上質な時間を過ごしてほしい考え。

［店舗情報］

店舗名：スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館 2階店

リニューアルオープン日：9月1日（月）

所在地：東京都新宿区新宿3−30−13 新宿マルイ本館

営業時間：全日 7:00〜22:30

店舗面積：181.50m2（54.90坪）

客数：57席

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp