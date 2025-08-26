ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８ｂｐに大幅拡大、仏政局不安を受けて
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８ｂｐに大幅拡大、仏政局不安を受けて
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:01時点）（%）
ドイツ 2.731
フランス 3.507（+78）
イタリア 3.58（+85）
スペイン 3.34（+61）
オランダ 2.911（+18）
ギリシャ 3.43（+70）
ポルトガル 3.171（+44）
ベルギー 3.304（+57）
オーストリア 3.074（+34）
アイルランド 2.993（+26）
フィンランド 3.132（+40）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
仏独１０年債利回り格差が７８ｂｐに大幅拡大。バイル仏首相が９月８日に内閣信任投票を実施すると発表しており、仏政局に対する不透明感が広がっていることが背景。極右政党「国民連合（RN）」に左派政党、緑の党は不信任の意向示している。議員の過半数が反対票を投じた場合、バイル首相は内閣総辞職を迫られる。
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:01時点）（%）
ドイツ 2.731
フランス 3.507（+78）
イタリア 3.58（+85）
スペイン 3.34（+61）
オランダ 2.911（+18）
ギリシャ 3.43（+70）
ポルトガル 3.171（+44）
ベルギー 3.304（+57）
オーストリア 3.074（+34）
アイルランド 2.993（+26）
フィンランド 3.132（+40）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
仏独１０年債利回り格差が７８ｂｐに大幅拡大。バイル仏首相が９月８日に内閣信任投票を実施すると発表しており、仏政局に対する不透明感が広がっていることが背景。極右政党「国民連合（RN）」に左派政党、緑の党は不信任の意向示している。議員の過半数が反対票を投じた場合、バイル首相は内閣総辞職を迫られる。