ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８ｂｐに大幅拡大、仏政局不安を受けて

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:01時点）（%）

ドイツ 2.731

フランス 3.507（+78）

イタリア 3.58（+85）

スペイン 3.34（+61）

オランダ 2.911（+18）

ギリシャ 3.43（+70）

ポルトガル 3.171（+44）

ベルギー 3.304（+57）

オーストリア 3.074（+34）

アイルランド 2.993（+26）

フィンランド 3.132（+40）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）



仏独１０年債利回り格差が７８ｂｐに大幅拡大。バイル仏首相が９月８日に内閣信任投票を実施すると発表しており、仏政局に対する不透明感が広がっていることが背景。極右政党「国民連合（RN）」に左派政党、緑の党は不信任の意向示している。議員の過半数が反対票を投じた場合、バイル首相は内閣総辞職を迫られる。

