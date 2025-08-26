

「イチローズモルト秩父 シングルモルトJAL EXCLUSIVE 2025」

JALは日本各地に点在するクラフト蒸溜所でつくられる「ジャパニーズクラフトウイスキー」を販売し、その体験をきっかけに日本の各地に足を運んでもらうことで、移動を通じた関係・つながりの創造を目指している。この取り組みの第10弾として、ベンチャーウイスキーの「イチローズモルト秩父 シングルモルトJAL EXCLUSIVE 2025」と「イチローズモルト＆グレーン JAL EXCLUSIVE」を9月1日から国際線機内販売で数量限定販売する。

「イチローズモルト秩父 シングルモルトJAL EXCLUSIVE 2025」は、バーボン樽で熟成したノンピーテッド原酒を主体に、ミズナラ樽や熟成感のあるシングルモルトをJALの消費者のために特別にヴァッティングした味わいの重なりを感じることができる特別なボトル。対象者は、国際線JALファーストクラスを利用の消費者となる。一回の搭乗につき、一人さま1本までの販売となる。国際線の機内（ファーストクラス）でも楽しめる。なお、提供できる本数に限りがあり、提供できない場合がある。機材によっては別のビンテージが搭載されている場合がある。



「イチローズモルト＆グレーン JAL EXCLUSIVE」

「イチローズモルト＆グレーン JAL EXCLUSIVE」は、平均熟成年数10年を超える約20種類の個性の異なる原酒をブレンドしたJAL限定のワールドブレンデッドウイスキー。重厚な味わいと、時間と共に感じる奥深い甘みを感じることができ、なかでも20年以上熟成の原酒が、さらに複雑で長く続く余韻を醸し出す。対象者は、国際線JALファーストクラス・ビジネスクラスを利用の消費者。一回の搭乗につき、一人さま1本までの販売となる。国際線の機内（ビジネスクラス、韓国線を除く）でも楽しめる。なお、提供できる本数に限りがあり、提供できない場合がある。

［小売価格］

イチローズモルト秩父 シングルモルトJAL EXCLUSIVE 2025：4万円

イチローズモルト＆グレーン JAL EXCLUSIVE：2万円

［発売日］9月1日（月）

日本航空＝https://www.jal.com/ja