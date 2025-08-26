なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、9月3日午前11時から、「月見温たま牛肉つけうどん」を販売する。

「月見温たま牛肉つけうどん」は、のど越しの良い“細切りうどん”を、牛肉の旨みが溶け込んだこだわりのつけ汁と、月に見立てた温たまに絡めて食べる、お月見シーズンにぴったりの商品。つけ汁は、鰹や昆布を使用した関西風のだしに、甘めに味付けしたすき焼き風味の牛肉や白ネギ、白滝を加え、奥深い味わいに仕上げた。牛肉の旨みたっぷりのつけ汁は、つるっとのど越しの良いうどんと相性抜群となっている。“こだわり卵”の温たまを絡めると、まろやかさが加わり至福の味わいを楽しめる。別添えのかつお節を加え、より風味豊かな味わいを堪能してほしいとのこと。同時に販売する「月見温たま旨辛牛肉つけうどん」は、こだわりのつけ汁に、コチュジャンや豆板醤、米味噌を使用した旨辛ダレを加えた一品となっている。旨辛ダレのコクとピリッとした辛みが、牛肉の旨みや温たまのまろやかな味わいを引き立て、食欲をかき立てる。ぜひこの機会に、近くのなか卯や家庭で、お月見シーズン限定の「月見温たま牛肉つけうどん」を食べてほしい考え。

［小売価格］

月見温たま牛肉つけうどん

並：700円

大：800円

特：900円

月見温たま旨辛牛肉つけうどん

並：800円

大：900円

特：1000円

牛肉つけうどん

並：590円

大：690円

特：790円

旨辛牛肉つけうどん

並：690円

大：790円

特：890円

（すべて税込）

※持ち帰りが可能

※一部店舗は価格が異なる

［発売日］9月3日（水）

なか卯＝https://www.nakau.co.jp