¡¡¥¢¥¸¥¢¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë1¼¡¥ê¡¼¥°ÅÓÃæ¤Ç´þ¸¢¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Î½ç°Ì¤ò¡¢º£µ¨¤«¤é»î¹ç¿ô¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò³ä¤ëÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç·èÄê¤¹¤ëÊý¼°¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤¬26Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨Âç²ñ¤ÇÅìÃÏ¶è1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤ò¼Âà¤·¤¿»³Åì¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÎÁ´»î¹ç¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇòÀ±¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿J1¿À¸Í¤Î½ç°Ì¤¬²¼¤¬¤ëº®Íð¤¬¤¢¤ê¡¢»³Åì¤ÈÂÐÀï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¥¯¥é¥Ö¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¤¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æµ¬Äê²þÀµ¤òµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¤òAFC¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£