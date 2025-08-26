齊藤京子主演映画『恋愛裁判』の公開日が2026年1月23日に決定し、あわせて新映像と場面写真が公開された。

第78回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門に正式出品された本作は、「元アイドルの女性に賠償命令」という新聞記事を目にした深田晃司監督がその内容から着想を得て、構想から10年を経て結実した作品。日本のアイドル界でまことしやかにささやかれる「恋愛禁止ルール」。契約書に記載されたこのルールに反する行動をしたとして所属事務所から契約違反と訴えられ裁判へと発展した一人の女性アイドルの姿を描く。

人気グループへの階段を駆け上がっているアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」。人気ナンバー1でセンターを務める山岡真衣（齊藤京子）は偶然、中学時代の同級生・間山敬（倉悠貴）に再会し、意気投合、恋に落ちる。アイドルとしての立場と恋愛との間で葛藤していた真衣だが、ある事件をきっかけに衝動的に敬のもとに駆け寄るという行動に出る。8カ月後、真衣は吉田（津田健次郎）が社長を、早耶（唐田えりか）がマネージャーを務める所属事務所から「恋愛禁止条項」の契約違反として裁判所に召喚される。人間が自然に持つ「恋」という感情を、契約で縛ることは果たして許されることなのか。アイドルが恋をすることは「罪」なのか。誰もが当たり前に受け流していた日本独自の「恋愛禁止ルール」に深田監督が鋭く斬りこむ。

公開された新映像では、カンヌ国際映画祭での公式上映の様子が収められており、参加した深田監督と齊藤の姿や、観客のリアクションが映し出されている。あわせて公開された場面写真では、齊藤演じる山岡真衣と倉演じる間山敬が並ぶ様子が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）