¡¡·úÃÛ²È¤Î¸ÎÃ°²¼·ò»°»á¤¬Àß·×¤·¤¿µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¡Ê¹â¾¾»Ô¡Ë¤Î³èÍÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÌ±´ÖÃÄÂÎ¤Ï26Æü¡¢¹â¾¾»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¸©¤¬¿Ê¤á¤ëÏ·µà²½¤Ë¤è¤ë²òÂÎ¹©»öº¹¤·»ß¤á¤òµá¤á¡¢¶á¤¯¹â¾¾ÃÏºÛ¤Ë²¾½èÊ¬¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë²òÂÎ¹©»öÈñÌó10²¯±ß¤Î»Ù½Ð¤ÏÉÔÅö¤À¤È¤·¤Æ¡¢½»Ì±´ÆººÀÁµá¤â¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤Ï¡Öµì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´ÛºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¡¢Ì±´Ö»ñ¶â¤Ç¤ÎÅÚÃÏ·úÊªÇã¤¤¼è¤ê¤È³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©¤ÏÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÅÝ²õ¤Î´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢9·î2¡Á4Æü¤Ë²òÂÎ¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë·úÃÛ²ÈÄ¹ÅÄ·ÄÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆþ»¥¼êÂ³¤¤ò»ß¤á¡¢¸©¤È¶¨µÄ¤¹¤ë»þ´Ö¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£