17LIVEは、「竹芝夏ふぇす」とコラボレーションしたリアルイベント『夏祭り2025 in 東京ポートシティ竹芝ポートホール』を、8月29日に東京ポートシティ竹芝ポートホールにて開催する。

今回、より多くの人にライブ配信の面白さや親しみやすさが伝わるきっかけになればという思いから、東京の竹芝エリアにて10回目の開催となる「竹芝夏ふぇす」と初めてのコラボレーションが実現した。

『夏祭り2025 in 東京ポートシティ竹芝ポートホール』は、会場が第一会場（屋外）と第二会場（屋内）の2つのエリアに分けられている。第一会場は17LIVEを利用しているユーザー、または当日に登録したユーザーであれば、誰でも来場可能となっている。

第一会場では、夏祭りをテーマに装飾が施された屋台を一部の時間で開放しているため、開放時間中は誰でも無料で自由に参加できる。さらに、キッチンカー（有料）も出店しているため、食事などとともにお祭りを楽しむことも可能だ。

開放時間終了後は、事前に開催されたアプリ内イベントを勝ち抜いたライバーが一堂に会してライブ配信バトルを繰り広げる「夏祭り 2025」のリアルイベント開催を予定している。出場するライバー以外の人や一般の人もリアルイベントの模様を会場に設置されたパブリックビューイングで観覧・応援することができる。

（文＝リアルサウンド編集部）