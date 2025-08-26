２７日は朝から夜遅くにかけて中・下越、佐渡で土砂災害などに警戒が必要です。県内では、２７日夜のはじめ頃にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、降ひょうに注意してください。



新潟地方気象台によりますと新潟県では、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、２７日夜のはじめ頃にかけて大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。



このため、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。





◆雨の予想２７日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ４０ミリ中越 ４０ミリ上越 ３０ミリ佐渡 ４０ミリ２７日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ８０ミリ中越 ８０ミリ上越 ５０ミリ佐渡 ８０ミリ２７日午後６時から２８日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ５０ミリ中越 ５０ミリ上越 ５０ミリ中・下越、佐渡では、２７日朝から夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒してください。また、ひょうの降るおそれもありますので、農作物等の管理にも注意してください。