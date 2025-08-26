TBS NEWS DIG Powered by JNN

¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À­¤¬»É¤µ¤ì¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Ï¡¢»ö·ïÁ°Æü¤Ë¤â½÷À­¤Î¿¦¾ìÉÕ¶á¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±ÇÁü¤òJNN¤¬ÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ö·ïÁ°Æü¤â½÷À­¤Î¿¦¾ìÉÕ¶á¤ËÃ«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬¡¡¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¡¡¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À­»É»¦

º£·î20Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢µÞ¤°ÍÍ»Ò¤Ç¼ÖÆ»¤ò²£ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£ÀµÌÌ¤Î¥Ó¥ëÆþ¤ê¸ý¤ò¤Î¤¾¤­¡¢²èÌÌ¤Î±¦Êý¸þ¤ØÊâ¤­¤Þ¤¹¡£ÃË¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À­¡Ê24¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃË¤ÏÆþ¤ê¸ý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢²èÌÌ±¦Êý¸þ¤Ø¡£Ä¾¸å¤Ë¥Ó¥ë¤«¤é3¿ÍÁÈ¤Î½÷À­¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£·úÊªÂ¦¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Èï³²½÷À­¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À­¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃË¤Ï²èÌÌ±ü¤ÎÊý¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤ª¤è¤½2Ê¬Á°¤Ë¤Ï¡¢ÃË¤¬½÷À­¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¥Ó¥ë¤Î±ü¤ÎÆ»Ï©¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¡¢Æ»Ï©¤òÅÏ¤ëÍÍ»Ò¤â¡£

µ­¼Ô¡Êº£·î22Æü¡Ë
¡ÖÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬ÁÜºº°÷¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº°÷¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢²¼¤ò¸þ¤­¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À­¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¿ô²ó»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À­¤Ï¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ÎÈâ¤¬ÊÄ¤Þ¤ëÁ°¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢½÷À­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä

Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô
¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×

ÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

µ­¼Ô
¡Ö»ö·ï¤Î50Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Ë¶ÐÌ³Àè¤ò½Ð¤¿½÷À­¤Ï¡¢±ÉÄ®ÄÌ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¿À¸ÍÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡×

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À­¤Ï20Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¤Ë¶ÐÌ³Àè¤ò½Ð¤Æ¡¢Í¹ÊØ¶É¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò·ÐÍ³¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï3Ç¯Á°¡¢½ý³²¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½¤Î¤Ä¤¤¤¿Í­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÏ©¾å¤Ç¸«¤«¤±¤Æ°ìÊýÅª¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤¿½÷À­¤Ë¡¢¤ª¤è¤½5¤«·î´Ö¤Ä¤­¤Þ¤È¤¦¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ó¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Î¤«¤«¤Ã¤¿½÷À­¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À­¤Î¸å¤ËÂ³¤¤¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢¼«Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤Ã¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤«¤é¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç50Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸å¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢»ö·ïÁ°Æü¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢·úÊª¤ÎÁ°¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤ó¤ÀÃË¡£½÷À­¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÎÊý¸þ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£

ÃË¤Ï¤ª¤è¤½4Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤À¸å¡¢ºÆ¤ÓÊâ¤­½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â½ª»Ï¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½÷À­¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÎÊý³Ñ¤Ø¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤ÇÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÁ°Æü¤Ë¤â¶ÐÌ³Àè¼þÊÕ¤ò×Ñ×Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹ÔÆ°¤È¤ß¤Æ¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂ­¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£