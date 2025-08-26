¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×Ç§Äê ¡ÈÂçÎÌ¤Î°ÜÌ±¤¬¡É¡È¼£°Â¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡É¤Ê¤É²±Â¬¤¬³È»¶¡Ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¶ì¾ð»¦Åþ¡¡¸í¾ðÊó¤¬¥Ø¥¤¥ÈÈ¯¸À¤ËÈ¯Å¸¤â
JICA¡á¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¤¬¹ñÆâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ì¾ð¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ë»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°¦É²¸©º£¼£»Ô¡£»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï¿¦°÷¤¬Ä«¤«¤é¤Æ¤ó¤Æ¤³Éñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
»ÔÌò½ê¿¦°÷
¡ÖÂ¿¿ô¤Î¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¿Í¤¬º£¼£¤Ë²¡¤·´ó¤»¡¢Äê½»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡×
ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ç¤â¡£
»ÔÌò½ê¿¦°÷
¡Ö°Ü½»¤È¤«¡¢°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡×
¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é°ÜÌ±¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÔÌ±¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬1000·ï°Ê¾å»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤Ë¤â»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Àè½µ¡¢²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¢¤ëÈ¯É½¤Ç¤·¤¿¡£
JICA¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î4¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«4¤«¹ñ¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤Ç¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Â¦¤Ï¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤ÎÀ¼ÌÀ
¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÌÚ¹¹ÄÅ¤Ø¤Î°Ü½»¤ò´õË¾¤¹¤ë¼ã¤¯¤ÆÍ¥½¨¤Ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡×
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎBBC¡Ê¸½ÃÏ¸ìÈÇ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ê¤É¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢JICA¤äÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï³¤³°¤ÎÊóÆ»¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ä
¡ÖÂçÎÌ¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«°ÜÌ±¤ÎÎ®Æþ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×
¡ÖÈÈºá¤¬Áý²Ã¤·¡¢¼£°Â¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£³¹¤â°Â¿´¤·¤ÆÊâ¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿²±Â¬¤¬³È»¶¤·¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ë¶ì¾ð¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Î»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿Íºà¸òÎ®¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¡¦»°¾ò»Ô¡¡ÂìÂôÎ¼ »ÔÄ¹
¡ÖÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤¬ÍèÇ¯1Ç¯´Ö¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Ç¸¦½¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¤Þ¤¿¡¢°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Î»ÔÄ¹¤ÏÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤·¤Æ¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥Þ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Ç¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í¤Ïµ¢¤ì¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥Ø¥¤¥ÈÈ¯¸À¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤Î½ÐÍè»ö¡£°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ä¹Ìî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
³ùÁÒ,
ÀÅ²¬,
Åìµþ,
Ë¡Í×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
°ÖÎîº×