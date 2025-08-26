歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、妊娠中の日常を投稿しています。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子妊娠中「寝るたびに巨大化」食べたいものは「多分双子に命令されてる」 日々のしんどさも「貴重な今を、、！」妊娠中しか体験できないこと





翔子さんは襟に黒のアクセントが入ったサーモンピンクのマタニティドレスを着て、下から仰いだ画角で自撮りを撮影。双子を妊娠して丸く大きく張り出したお腹の下半分が影になっていて、より大きさが強調されています。









そんな様子を「下から撮ると面白いです」「まじでスイカ入れてるみたいだな いれてないよ！」と翔子さんはセルフツッコミ。悩まされている不眠にも「起き続けて寝落ちまで頑張ってみたらめちゃ寝れた！」「寝るとHP回復するってほんとですね！」と、ガチで向き合っている模様。









さらに「食べたいものがピンポイントで異常に食べたい」「多分双子に命令されてるんじゃないか」といぶかしむほどの食欲のとがりっぷりで、「あんこのものが食べたい！てなって たい焼き！」「果物は毎日食べたい！」「昨日からカルビが異常に食べたい」など、数多くの食べ物の写真を投稿。

妊娠中の日々につきまとう “しんどさ” についても「いろんな身体のトラブルも、後期あるある」「楽しくなれてる気がします 貴重な今を、、！」と、妊娠中だからこそ経験できるものだと、正面から向き合っている様子です。









翔子さんは「同じ時期にしんどい日々とたたかってる皆様や」「双子の方もいっぱい！本当にアドバイスコメントがはげみになります」「ありがとうございます」と感謝とエールを送っています。

